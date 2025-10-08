Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / Höhe Edenbergen / FR München - Am gestrigen Dienstag (07.10.2025) fuhr ein 26-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn.

In der Nacht auf Dienstag kontrollierte eine Polizeistreife den Mann Höhe Edenbergen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 26-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

