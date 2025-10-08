PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / Höhe Edenbergen / FR München - Am gestrigen Dienstag (07.10.2025) fuhr ein 26-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn.

In der Nacht auf Dienstag kontrollierte eine Polizeistreife den Mann Höhe Edenbergen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 26-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:49

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Raub

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Dienstagmittag (07.10.2025) kam es zu einem versuchten Raub durch einen bislang unbekannten Täter in der Friedl-Urban-Straße. Gegen 11.30 Uhr sprach der Unbekannte eine 21-jährige Frau an. Unmittelbar danach zog der Unbekannte die Frau hinter einen Busch und drückte sie zu Boden. Der Mann suchte die Frau offenbar nach Wertgegenständen ab. Ein vorbeifahrender Passant bemerkte den ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:48

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - In der Zeit von Donnerstag (02.10.2025), gegen 17.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), gegen 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto auf einem Parkplatz in der Wankelstraße. Der Unbekannte beschädigte den blauen Suzuki im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:47

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Montag (06.10.2025) entwendete ein 28-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße und bedrohte Angestellte mit einem Messer. Es wurden keine Personen verletzt. Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Angestellter den 28-Jährigen, wie er mehrere Produkte in seinem Rucksack verstaute. Anschließend verließ der 28-jährige Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren