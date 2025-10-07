PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Montag (06.10.2025) entwendete ein 28-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße und bedrohte Angestellte mit einem Messer. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Angestellter den 28-Jährigen, wie er mehrere Produkte in seinem Rucksack verstaute. Anschließend verließ der 28-jährige Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Zwei Angestellte des Supermarkts sprachen den Mann an. Hierbei zückte der 28-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte die Angestellten. Anschließend flüchtete der Mann. Beamte konnten den 28-Jährigen im Rahmen der Fahndung festnehmen. Im Rucksack des Mannes konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des 28-Jährigen nahmen ihn die Polizeibeamten fest. Der Mann wurde schließlich in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des räuberischen Diebstahls gegen den 28-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

