Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Augsburg (ots)

Inningen - Im Zeitraum von Samstag (04.10.2025), 17.00 Uhr, bis Montag (06.10.2025), 18.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kleinkraftrad der Marke Rieju Typ MRT 50-SM 45 in der Ziegeleistraße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell