Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Autorennen

Augsburg (ots)

Donauwörth / Staatsstraße 2215 - Am Montag (06.10.2025) fuhr ein 55-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einer Unfallstelle vorbei. Beim Versuch der Anhaltung durch eine Streife flüchtete der Mann.

Gegen 13.15 Uhr stellte eine Streife den Mann fest. Bei dem Versuch den Mann anzuhalten, flüchtete der 55-Jährige durch mehrere Ortschaften mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der 55-Jährige konnte schließlich durch die Einsatzkräfte gestoppt werden. Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Beamten. Dabei verletzte sich der 55-Jährige leicht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt u. a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch den 55-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

