Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen am langen Wochenende

Augsburg (ots)

Landkreis Donau Ries und Dillingen - Vom Donnerstag (02.10.2025) bis Sonntag (05.10.2025) führte die Verkehrspolizei Donauwörth Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße 25 bei Großsorheim sowie Hoppingen, an der Bundesstraße 2 bei Itzing sowie an der Bundesstraße 16 bei Dillingen durch.

Insgesamt beanstandeten die Einsatzkräfte über 450 Verkehrsteilnehmer. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer am Freitag (03.10.2025) bei Hoppingen mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h bei erlaubten 100 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Insgesamt sprachen die Polizeibeamten acht Fahrverbote aus.

In Hinblick auf die den Herbstanfang und die dunkle Jahreszeit appelliert die Polizei Schwaben Nord auf die Verkehrsregeln sowie die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und die Fahrweise den äußeren Gegebenheiten anzupassen. Zudem weißt die Polizei Schwaben Nord auf die Bedeutung der vorschriftsmäßigen Fahrzeugbeleuchtung hin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord