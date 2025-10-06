Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Sonntag (05.10.2025) versuchten fünf Männer im Alter zwischen 14 und 26 Jahren einen Motorroller in der Zeppelinstraße zu entwenden.

Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein Passant die fünf Männer dabei, wie sie an dem Roller hantierten. Der Passant sprach die Männer an. Daraufhin flüchteten die Männer. Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizeibeamte die Männer stoppen. Bei den Männern fanden die Beamten Werkzeug und stellten diese sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls. Die Männer im Alter von 14, 15, 19, 22, 24 und 26 Jahren besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell