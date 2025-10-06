Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Donnerstag (02.10.2025), 00.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), 08.30 Uhr, entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Motorroller in der Äußeren Uferstraße.

Der Roller konnte durch eine Streife stark beschädigt in einem Gebüsch an der Wertach aufgefunden werden. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell