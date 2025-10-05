Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in leerstehendem Gebäude

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (04.10.2025) kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Kriegshaberstraße. Das Feuer wurde schnell durch die Feuerwehr gelöscht. Gegen 17.45 Uhr ging die Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus dem leerstehenden Gebäude ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei konnte ein Brand im zweiten Stock festgestellt werden, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Es brannte ein Fensterrahmen und Müll, der sich auf dem Boden befand. Die genaue Brandursache ist unklar. Der Sachschaden ist nicht abzuschätzen, da es sich um ein leerstehendes, verfallenes Gebäude handelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell