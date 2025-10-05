Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Kinderwagendiebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Freitag (03.10.2025) kam es zum Diebstahl eines Kinderwagens in der Christian-Dierig-Straße auf Höhe der Hausnummer 9. Die Geschädigte stellte den Kinderwagen um 15.00 Uhr an einem Baum ab, als sie eine viertel Stunde später zurückkam, war der Kinderwagen verschwunden. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee bittet deshalb Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Tel. 0821/323-2610 zu melden.

