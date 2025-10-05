Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Mann nach Bedrohung fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (03.10.2025) bedrohte ein Mann eine Passantin in der Bahnhofstraße. Die Polizei nahm den 23-Jährigen anschließend fest. Gegen 11.20 Uhr wurde der Polizei ein Mann in der Bahnhofstraße gemeldet, der sich auffällig verhielt, indem er wahllos Passanten anschrie und wild gestikulierte. Eine 40-jährige Passantin (deutsche Staatsangehörigkeit) versuchte den 23-Jährigen (rumänische Staatsangehörigkeit) anzusprechen. Daraufhin wurde die Frau von dem Mann bedroht. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und nahm den Mann fest. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

