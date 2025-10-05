PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Mann nach Bedrohung fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (03.10.2025) bedrohte ein Mann eine Passantin in der Bahnhofstraße. Die Polizei nahm den 23-Jährigen anschließend fest. Gegen 11.20 Uhr wurde der Polizei ein Mann in der Bahnhofstraße gemeldet, der sich auffällig verhielt, indem er wahllos Passanten anschrie und wild gestikulierte. Eine 40-jährige Passantin (deutsche Staatsangehörigkeit) versuchte den 23-Jährigen (rumänische Staatsangehörigkeit) anzusprechen. Daraufhin wurde die Frau von dem Mann bedroht. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und nahm den Mann fest. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 14:12

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Autofahrer nach Trunkenheitsfahrt fest

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (05.10.2025) wurde der Polizei ein Autofahrer gemeldet, der aufgrund unsicherer Fahrweise auffiel. Gegen 00.45 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über einen Autofahrer in der Neuburger Straße ein, der Schlangenlinien fuhr und beinahe mit einer Straßenlaterne kollidierte. Außerdem legte der Autofahrer mehrfach den ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 14:11

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Kinderwagendiebstahl

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Freitag (03.10.2025) kam es zum Diebstahl eines Kinderwagens in der Christian-Dierig-Straße auf Höhe der Hausnummer 9. Die Geschädigte stellte den Kinderwagen um 15.00 Uhr an einem Baum ab, als sie eine viertel Stunde später zurückkam, war der Kinderwagen verschwunden. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee bittet deshalb Zeugen, die im Tatzeitraum etwas ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 14:10

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Jakobervorstadt - Am Samstag (04.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Fahrradfahrer stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der 34-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) befuhr mit seinem Fahrrad die Lechhauser Straße in nördlicher Richtung. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg parkte ein E-Scooter, dem der Radfahrer versuchte auszuweichen und dabei stürzte. Ein Zeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren