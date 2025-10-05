Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Autofahrer nach Trunkenheitsfahrt fest

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (05.10.2025) wurde der Polizei ein Autofahrer gemeldet, der aufgrund unsicherer Fahrweise auffiel. Gegen 00.45 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über einen Autofahrer in der Neuburger Straße ein, der Schlangenlinien fuhr und beinahe mit einer Straßenlaterne kollidierte. Außerdem legte der Autofahrer mehrfach den Rückwärtsgang ein, es kam dabei fast zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Das Fahrzeug befuhr anschließend die Mühlhauser Straße stadtauswärts. Hier überfuhr der Fahrer eine Verkehrsinsel und kam zum Stehen. Der Fahrer verließ daraufhin seinen Pkw und versteckte sich in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Dies konnte von Zeugen beobachtet werden. Beim Eintreffen der Polizei konnte der 23-jährige Autofahrer (deutsch-irakische Staatsangehörigkeit) dort im Gebüsch angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der Pkw des 23-Jährigen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell