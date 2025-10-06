Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Sachbeschädigung fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (03.10.2025) beschädigten zwei männliche Personen zwei Fahnen in der Konrad-Adenauer-Allee. Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren fest.

Gegen 21.45 Uhr entwendeten die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst die Fahnen. Anschließend beschädigten die diese, indem sie sie anzündeten. Danach flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung nahmen Einsatzkräfte die beiden Personen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten sowie Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen den 17-jährigen und den 18-jährigen.

Der 17-Jähriger besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit und der 18-Jährige die syrische Staatsangehörigkeit.

