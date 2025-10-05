PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Bereits am Mittwoch (01.10.2025) wurde in der Peterhofstraße ein Fahrrad entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 9 ab und versperrte dieses mit einem Kabelschloss. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkam, stellte er das Fehlen des Fahrrades fest. Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Gudereit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg Ost unter der Tel. 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

