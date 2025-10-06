Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Universitätsviertel - In der Zeit von Montag (29.09.2025), gegen 14.00 Uhr, bis Samstag (04.10.2025), gegen 05.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Winterreifen aus einem abgesperrten Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Köhl-Straße.
Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nach Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
