Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann in psychischem Ausnahmezustand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (04.10.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz.

Gegen 11.30 Uhr teilten Passanten einen 23-jährigen Mann mit. Dieser stand gestikulierend mit einem Besteckmesser in der Hand vor einer Bank. Es kam zu keinem Kontakt zwischen dem 23-Jährigen und Passanten. Es wurden keine Personen verletzt. Beamte kontrollierten den Mann und brachten ihn in ein entsprechendes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell