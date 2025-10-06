PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann in psychischem Ausnahmezustand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (04.10.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz.

Gegen 11.30 Uhr teilten Passanten einen 23-jährigen Mann mit. Dieser stand gestikulierend mit einem Besteckmesser in der Hand vor einer Bank. Es kam zu keinem Kontakt zwischen dem 23-Jährigen und Passanten. Es wurden keine Personen verletzt. Beamte kontrollierten den Mann und brachten ihn in ein entsprechendes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Donnerstag (02.10.2025), 00.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), 08.30 Uhr, entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Motorroller in der Äußeren Uferstraße. Der Roller konnte durch eine Streife stark beschädigt in einem Gebüsch an der Wertach aufgefunden werden. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:18

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Sachbeschädigung fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (03.10.2025) beschädigten zwei männliche Personen zwei Fahnen in der Konrad-Adenauer-Allee. Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren fest. Gegen 21.45 Uhr entwendeten die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst die Fahnen. Anschließend beschädigten die diese, indem sie sie ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 14:15

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Bereits am Mittwoch (01.10.2025) wurde in der Peterhofstraße ein Fahrrad entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 9 ab und versperrte dieses mit einem Kabelschloss. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkam, stellte er das Fehlen des Fahrrades fest. Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Gudereit. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren