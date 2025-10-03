PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: versuchter Einbruch

Brilon (ots)

Am 01.10.2025 wurde im Tagesverlauf versucht, eine Wohnungstür in Brilon aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden an der Wohnungstür. Die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht in das Innere der Wohnung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 03.10.2025 – 07:41

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Velmede-Bestwig (ots) - Am 02.10.2025, um 15:55 Uhr, befuhr ein 74jähriger Autofahrer die Kanalstraße zwischen Velmede und Föckinghausen. Augenscheinlich kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde leichtverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen erfolgen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:33

    POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

    Brilon (ots) - Am Sonntag, den 28.09.2025, um 17:35 Uhr, kam es in der Straße Derkerborn/ Döselsberg in Brilon zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand beschädigte ein roter Audi A1 mit HSK-Städtekennung eine Mauer des dortigen Eckgrundstücks. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss an den Zusammenstoß fort. Derzeit ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 08:45

    POL-HSK: Zwei Festnahmen in der Mescheder Innenstadt

    Meschede (ots) - Am 01.10.2025 um 13:15 Uhr beobachteten Polizeibeamte der Kriminalpolizei Meschede zwei Männer bei einem verdächtigen Kontakt im Bereich des Busbahnhofs Meschede. Die beiden Männer waren augenscheinlich der Betäubungsmittelszene zuzuordnen. Bei Ansprache durch die eingesetzten Beamten rannte ein 43-jähriger Mescheder weg. Er ließ auf seiner kurzen Flucht mehrere Papierbriefchen in ein Blumenbeet ...

    mehr
