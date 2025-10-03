POL-HSK: versuchter Einbruch

Velmede-Bestwig (ots) - Am 02.10.2025, um 15:55 Uhr, befuhr ein 74jähriger Autofahrer die Kanalstraße zwischen Velmede und Föckinghausen. Augenscheinlich kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde leichtverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen erfolgen ...

mehr