Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: versuchter Einbruch
Brilon (ots)
Am 01.10.2025 wurde im Tagesverlauf versucht, eine Wohnungstür in Brilon aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden an der Wohnungstür. Die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht in das Innere der Wohnung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.
