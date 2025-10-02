PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Brilon (ots)

Am Sonntag, den 28.09.2025, um 17:35 Uhr, kam es in der Straße Derkerborn/ Döselsberg in Brilon zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand beschädigte ein roter Audi A1 mit HSK-Städtekennung eine Mauer des dortigen Eckgrundstücks. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss an den Zusammenstoß fort. Derzeit liegen keine weiteren Hinweise zu dem Fahrer vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Aussage der Melderin konnte sie im Nahbereich einen weißen Kleinwagen feststellen. Der unbekannte Insasse könnte das Unfallgeschehen gegebenenfalls beobachtet haben und ergänzende Angaben machen. Der Insasse des weißen Kleinwagens oder weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

