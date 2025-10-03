PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrecher in Seniorenwohnpark

Schlotheim (ots)

In einen Seniorenwohnpark in der Gartenstraße brachen unbekannte gewaltsam in die Büroräumlichkeiten ein. Hierzu betraten sie über ein Fenster, welches sie beschädigten, das Gebäudeinnere und suchten nach Wertgegenständen. Augenscheinlich wurde nichts erbeutet.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Hinweise zur Tat, die sich zwischen Donnerstag 16 Uhr und Freitag 06.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0258163

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

