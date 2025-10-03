Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Trockner gerät in Brand - Rauchmelder verhindert schlimmeres
Sülzhayn (ots)
In der Siedlung kam es am Freitag gegen 01.30 Uhr zu dem Brand eines Wäschetrockners in der Waschküche eines Einfamilienhauses. Zur Nachtzeit wurden die Hausbewohner durch die Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen, sodass sie unverletzt das Wohnhaus verlassen und die Feuerwehr, die schnell den Brand löschten, informieren konnten. Gegenwärtig gilt ein technischer Defekt als wahrscheinliche Brandursache. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.
