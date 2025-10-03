PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trockner gerät in Brand - Rauchmelder verhindert schlimmeres

Sülzhayn (ots)

In der Siedlung kam es am Freitag gegen 01.30 Uhr zu dem Brand eines Wäschetrockners in der Waschküche eines Einfamilienhauses. Zur Nachtzeit wurden die Hausbewohner durch die Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen, sodass sie unverletzt das Wohnhaus verlassen und die Feuerwehr, die schnell den Brand löschten, informieren konnten. Gegenwärtig gilt ein technischer Defekt als wahrscheinliche Brandursache. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 16:39

    LPI-NDH: Betriebsgebäude von Einbrechern heimgesucht

    Worbis (ots) - Am Stadion drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in das dortige Heizhaus ein. Im Inneren des Gebäudes suchten die Täter nach Wertgegenständen und Bargeld. Letztes erbeuteten die Einbrecher in unbekannter Höhe. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld suchten und sicherten vor Ort Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat und den Täter geben können. ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 16:38

    LPI-NDH: Baumstumpf und Hecke in Flammen

    Kirchohmfeld (ots) - In einem Garten kam es am Freitag gegen 06.30 Uhr zu dem Brand einer Hecke sowie eines Baumstumpfes nahe einer Gartenhütte. Ein Ausbreiten auf die Behausung konnte verhindert werden. Wie es zum Brand kam gilt es nun zu ermitteln. Verletzte gab es im Zusammenhang mir dem Feuer gab es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 16:38

    LPI-NDH: Jugendliche stehlen auf Baustelle

    Sondershausen (ots) - Derzeit unbekannte Jugendliche betraten am Freitag gegen 00.20 Uhr eine Baustelle in der Hospitalstraße. Von dieser entwendeten die beiden Täter jeweils eine Baustellenwarnleuchte. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Die handelnden Täter trugen dunkle Oberbekleidung. Einer der Jugendliche hatte einen Strohhut auf. Hinweise zur Tat und den Tätern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren