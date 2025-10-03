Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche stehlen auf Baustelle

Sondershausen (ots)

Derzeit unbekannte Jugendliche betraten am Freitag gegen 00.20 Uhr eine Baustelle in der Hospitalstraße. Von dieser entwendeten die beiden Täter jeweils eine Baustellenwarnleuchte. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Die handelnden Täter trugen dunkle Oberbekleidung. Einer der Jugendliche hatte einen Strohhut auf.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0257975

