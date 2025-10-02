Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug überschlägt sich

Hohenbergen (ots)

Auf der Landstraße 2069 zwischen Schlotheim und Hohenbergen kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Hierbei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam auf der Seite zum liegen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich führten beim Fahrer einen Drogenvortest durch. Dieser verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln woraufhin im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

