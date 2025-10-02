PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Urbach (ots)

Am späten Donnerstagvormittag, im Zeitraum vom 9.25 Uhr bis 10.30 Uhr, kollidierte ein Fahrzeug auf einer Länge von mehreren Metern mit einem Zaun bei der Buswendeschleife an der Kreisstraße. Ein Zeuge informierte daraufhin den Inspektionsdienst Nordhausen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich entgegen seiner Pflichten als Unfallbeteiligter vom Unfallort ohne weitere Angaben zu machen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben.

Zeugen, welche zum Tatzeitpunkt das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0257379

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 15:32

    LPI-NDH: Zeugen werden nach versuchtem Einbruch gesucht

    Mühlhausen (ots) - Zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Fahrradgeschäft in der Karl-Marx-Straße. Der oder die unbekannten Täter versuchten, gewaltsam in das Gebäude einzudringen, wobei ein Sachschaden verursacht wurde. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht sich Zugang zum Geschäft zu verschaffen. Daraufhin verließen die Täter ohne Beute den ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:25

    LPI-NDH: Fahrzeug rammt Hauswand

    Worbis (ots) - Eine 43-Jährige verunfallte am Donnerstag gegen 08 Uhr mit ihrem Auto in der Nordhäuser Straße in der Nähe eines Supermarktes. Aus noch ungeklärter Ursache stieß die Frau mit ihrem Renault gegen die Hauswand eines benachbarten Hauses. Personen wurden bei der Kollision nicht verletzt. An der Fassade des Hauses entstand ein Sachschaden von mehr als eintausend Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:24

    LPI-NDH: Brandlegung in Briefkasten - Polizei ermittelt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Derzeit unbekannte Täter entzündeten in einem Briefkasten im Holzweg ein Taschentuch, sodass Postsendungen in diesem teilweisen Feuer fingen. Der Briefkasten war einer Arztpraxis zugehörig. Der Sachschaden beläuft sich auf einen eher geringen Wert. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren