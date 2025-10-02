Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Urbach (ots)

Am späten Donnerstagvormittag, im Zeitraum vom 9.25 Uhr bis 10.30 Uhr, kollidierte ein Fahrzeug auf einer Länge von mehreren Metern mit einem Zaun bei der Buswendeschleife an der Kreisstraße. Ein Zeuge informierte daraufhin den Inspektionsdienst Nordhausen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich entgegen seiner Pflichten als Unfallbeteiligter vom Unfallort ohne weitere Angaben zu machen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben.

Zeugen, welche zum Tatzeitpunkt das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0257379

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell