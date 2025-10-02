Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandlegung in Briefkasten - Polizei ermittelt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Derzeit unbekannte Täter entzündeten in einem Briefkasten im Holzweg ein Taschentuch, sodass Postsendungen in diesem teilweisen Feuer fingen. Der Briefkasten war einer Arztpraxis zugehörig. Der Sachschaden beläuft sich auf einen eher geringen Wert.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0257137

