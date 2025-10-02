Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kaninchen aus Käfig gestohlen

Ebeleben (ots)

Derzeit Unbekannte betraten in der Zeit von Mittwoch 16 Uhr bis Donnerstag 08.35 Uhr in der Werkstraße widerrechtlich ein Grundstück. Später öffneten sie einen Hasenkäfig, um anschließend ein Tier herauszunehmen und sich dieses in rechtswidriger Absicht anzueignen. Mit dem Kaninchen verschwanden die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Langohres machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0257250

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell