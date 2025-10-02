Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Wohnhausbrand in Mühlhausen - Kriminalpolizei ermittelt

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses im Schneidemühlenweg.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6129960

Gegenwärtig befindet sich der 65-jährige Tatverdächtige in intensivmedizinischer Behandlung, da seine Verletzungen als lebensbedrohlich eingeschätzt werden.

Indes kann der Sachschaden an dem Wohnhaus auf mehr als einhunderttausend Euro beziffert werden. Neben dem Wohnhaus geriet auch eine angrenzende Garage in Brand. Im Inneren brannte ein Personenkraftwagen komplett aus. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

