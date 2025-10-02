Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Einfamilienhaus

Mühlhausen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus bittet die Polizei in Mühlhausen um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, im Tatzeitraum zwischen 20.20 Uhr und 20.45 Ihr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Tonberg ein. Bei der Tat trafen die Eindringlinge auf einen Bewohner, der sich zum Tatzeitpunkt im Haus befand. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Die Unbekannten hinterließen zudem Sachschaden.

Wer kann Hinweise geben? Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0256784

