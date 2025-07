Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 38-Jähriger wird bespuckt - kann offene Geldstrafe nicht zahlen und muss für 17 Tage in Haft

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 20. Juli 2025 wurde eine Streife der Bundespolizei um 03:19 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg zur Unterstützung der zuständigen, aber gebundenen Landespolizei bei einer versuchten Körperverletzung tätig. Ein 28-jähriger Pole bespuckt hierbei unter anderem einen Mann und kippte Wasser auf diesen. Die Überprüfung der Personalien des 38-jährigen Geschädigten ergab einen offenen Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg suchte per Vollstreckungshaftbefehl nach dem alkoholisierten Deutschen. Im Januar dieses Jahres verurteilte ihn das Amtsgericht Magdeburg wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1750 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 35 Tagen Haft. Bisher hatte er weder die offene Geldforderung beglichen noch sich dem Strafantritt gestellt und war unbekannten Aufenthaltes. Folglich erließ oben genannte Staatsanwaltschaft den Haftbefehl über nunmehr 17 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Dies eröffneten die Einsatzkräfte dem Gesuchten, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von 1750 Euro konnte der Festgenommene nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um dort die nächsten 17 Tage zu verbringen. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell