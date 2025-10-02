Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Branderode (ots)

Die Polizei in Nordhausen bittet nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend ereignete, um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrer war gegen 20.30 Uhr auf der Branderoder Hauptstraße aus Richtung Obersachswerfen in Richtung Branderode unterwegs, als der Unbekannte auf Höhe des Friedhofes eine am Fahrbahnrand gehende Fußgängerin erfasste. Die Frau stürzte in weiterer Folge und erlitt schwere Verletzungen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle und fuhr in Richtung Neuhof/Niedersachsen davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich bisherigen Ermittlungen zufolge um einen weißen Transporter gehandelt haben.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Aktenzeichen: 0256809

