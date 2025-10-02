PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Branderode (ots)

Die Polizei in Nordhausen bittet nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend ereignete, um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrer war gegen 20.30 Uhr auf der Branderoder Hauptstraße aus Richtung Obersachswerfen in Richtung Branderode unterwegs, als der Unbekannte auf Höhe des Friedhofes eine am Fahrbahnrand gehende Fußgängerin erfasste. Die Frau stürzte in weiterer Folge und erlitt schwere Verletzungen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle und fuhr in Richtung Neuhof/Niedersachsen davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich bisherigen Ermittlungen zufolge um einen weißen Transporter gehandelt haben.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Aktenzeichen: 0256809

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:18

    LPI-NDH: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Mühlhausen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus bittet die Polizei in Mühlhausen um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, im Tatzeitraum zwischen 20.20 Uhr und 20.45 Ihr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Tonberg ein. Bei der Tat trafen die Eindringlinge auf einen Bewohner, der sich zum Tatzeitpunkt im Haus ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:16

    LPI-NDH: Wohnhausbrand in Mühlhausen - Kriminalpolizei ermittelt

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es in dem Schneidemühlenweg zu dem Brand eines Wohnhauses samt Nebengelasses. Sofort rückten etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 8 Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde eine Person mit schweren Verletzungen gerettet. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 09:15

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

    Großengottern (ots) - In Großengottern wurde zwischen Dienstagabend und 16 Uhr am Mittwoch in der Waidstraße ein dort abgestellter grauer Renault wohl durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter vom Unfallort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen aufgrund der Fahrerflucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren