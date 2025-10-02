PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Räuberischer Diebstahl - Wer erkennt diesen Mann?

Nordhausen (ots)

Bereits am Donnerstag, den 26. Juni 2025, kam es in einem Supermarkt in der Neustadtstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 16.30 nahm ein bislang Unbekannter eine Getränkedose an sich und steckte diese ein. Als er den Kassenbereich passierte, ohne das Getränk zu bezahlen, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und zur Herausgabe der Dose aufgefordert. Der Täter stieß den Mitarbeiter zur Seite und floh mitsamt seiner Beute aus dem Markt.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter.

Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zu der Person a geben?

Wer Angaben zur abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0169784

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

