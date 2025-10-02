Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen werden nach versuchtem Einbruch gesucht

Mühlhausen (ots)

Zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Fahrradgeschäft in der Karl-Marx-Straße. Der oder die unbekannten Täter versuchten, gewaltsam in das Gebäude einzudringen, wobei ein Sachschaden verursacht wurde. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht sich Zugang zum Geschäft zu verschaffen. Daraufhin verließen die Täter ohne Beute den Tatort.

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Die Polizei bittet sämtliche Zeugen, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0257151

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell