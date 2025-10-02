Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeug rammt Hauswand
Worbis (ots)
Eine 43-Jährige verunfallte am Donnerstag gegen 08 Uhr mit ihrem Auto in der Nordhäuser Straße in der Nähe eines Supermarktes. Aus noch ungeklärter Ursache stieß die Frau mit ihrem Renault gegen die Hauswand eines benachbarten Hauses. Personen wurden bei der Kollision nicht verletzt. An der Fassade des Hauses entstand ein Sachschaden von mehr als eintausend Euro.
