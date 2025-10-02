PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Radfahrerin Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich am Kiliansgraben gegen 10.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 47-Jährige tödlich verletzt wurde. Zu dem Unfall kam es an einer Querung des Kiliansgraben unter der Beteiligung eines Volkswagen. Die Geschädigte erlag wenig später den schweren Verletzungen im Klinikum.

Gegenwärtig werden zum Unfallhergang Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich geführt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme kam ein Sachverständiger zum Einsatz.

An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 02.10.2025 – 15:33

    LPI-NDH: Fahrzeug überschlägt sich

    Hohenbergen (ots) - Auf der Landstraße 2069 zwischen Schlotheim und Hohenbergen kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Hierbei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam auf der Seite zum liegen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich führten beim Fahrer einen Drogenvortest durch. Dieser verwies auf den möglichen Konsum von ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:33

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

    Urbach (ots) - Am späten Donnerstagvormittag, im Zeitraum vom 9.25 Uhr bis 10.30 Uhr, kollidierte ein Fahrzeug auf einer Länge von mehreren Metern mit einem Zaun bei der Buswendeschleife an der Kreisstraße. Ein Zeuge informierte daraufhin den Inspektionsdienst Nordhausen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich entgegen seiner Pflichten als Unfallbeteiligter vom Unfallort ohne weitere Angaben zu machen. Beamte ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:32

    LPI-NDH: Zeugen werden nach versuchtem Einbruch gesucht

    Mühlhausen (ots) - Zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Fahrradgeschäft in der Karl-Marx-Straße. Der oder die unbekannten Täter versuchten, gewaltsam in das Gebäude einzudringen, wobei ein Sachschaden verursacht wurde. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht sich Zugang zum Geschäft zu verschaffen. Daraufhin verließen die Täter ohne Beute den ...

    mehr
