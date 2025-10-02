Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich am Kiliansgraben gegen 10.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 47-Jährige tödlich verletzt wurde. Zu dem Unfall kam es an einer Querung des Kiliansgraben unter der Beteiligung eines Volkswagen. Die Geschädigte erlag wenig später den schweren Verletzungen im Klinikum.

Gegenwärtig werden zum Unfallhergang Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich geführt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme kam ein Sachverständiger zum Einsatz.

An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell