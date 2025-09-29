PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Stadthalle Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 28.09.2025 auf Montag,29.09.2025 kam es auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Durch das verursachende Fahrzeug (ggf. Traktor/LKW/Baufahrzeug o.ä.) wurde ein auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beim Wenden/Rückwärtsfahren stark beschädigt und verschoben. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Auf Grund von Farbanhaftungen am beschädigten PKW dürfte es sich bei dem Verursache um ein türkisfarbenes Fahrzeug mit roten Elementen handeln.

Zeugen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, Tel: 02624-94020, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur

  29.09.2025 – 10:03

    POL-PDMT: Mudershausen. Einbruch in Vereinsheim

    Mudershausen (ots) - Wie erst am gestrigen Sonntag bekannt wurde, kam es am 21. September um kurz nach 4 Uhr zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Hundesportvereins an der Bundesstraße 274. Die Aufnahme einer Wildkamera zeigt zum Tatzeitpunkt zwei vermummte Personen, die die Tür zu einem Lagerraum aufbrechen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen lediglich Erste-Hilfe-Material.

  29.09.2025 – 09:50

    POL-PDMT: Mudershausen. Betrunken in Leitplanke gefahren und geflüchtet

    Mudershausen (ots) - Die Besatzung eines Rettungswagens informierte die Polizeiinspektion Die am Sonntag gegen 04:20 Uhr darüber, dass ihnen auf der Bundesstraße 274 zwischen Zollhaus und Allendorf zunächst ein stark beschädigter Pkw entgegengekommen sei und man kurz darauf auf der Strecke eine frischen Unfallschaden an einer Schutzplanke festgestellt habe.

  29.09.2025 – 08:46

    POL-PDMT: Diez. Zündschlüssel steckte - Pkw entwendet

    Diez (ots) - Am Freitag, den 26. September, wurde zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr in der Wilhelmstraße ein Auslieferungsfahrzeug eines Schnellrestaurants, ein roter Pkw Hyundai, entwendet. Der Angestellte des Restaurants hatte den Pkw zuvor unverschlossen abgestellt und den Zündschlüssel im Schloss stecken lassen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, erbeten.

