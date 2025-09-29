PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur
POL-PDMT: Diez. Zündschlüssel steckte - Pkw entwendet

Diez (ots)

Am Freitag, den 26. September, wurde zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr in der Wilhelmstraße ein Auslieferungsfahrzeug eines Schnellrestaurants, ein roter Pkw Hyundai, entwendet. Der Angestellte des Restaurants hatte den Pkw zuvor unverschlossen abgestellt und den Zündschlüssel im Schloss stecken lassen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

