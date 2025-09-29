POL-PDMT: Diez. Zündschlüssel steckte - Pkw entwendet
Diez (ots)
Am Freitag, den 26. September, wurde zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr in der Wilhelmstraße ein Auslieferungsfahrzeug eines Schnellrestaurants, ein roter Pkw Hyundai, entwendet. Der Angestellte des Restaurants hatte den Pkw zuvor unverschlossen abgestellt und den Zündschlüssel im Schloss stecken lassen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, erbeten.
