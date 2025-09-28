PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Wäschespinne und Feuerschale

Fehl-Ritzhausen (ots)

In der Nacht vom 27.09.2025 auf den 28.09.2025 kam es in der Bergstraße in Fehl-Ritzhausen zum Diebstahl einer Wäschespinne und einer Feuerschale von einem frei zugänglichen Grundstück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg zu melden. Telefon: 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

