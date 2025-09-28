POL-PDMT: Diebstahl von Wäschespinne und Feuerschale
Fehl-Ritzhausen (ots)
In der Nacht vom 27.09.2025 auf den 28.09.2025 kam es in der Bergstraße in Fehl-Ritzhausen zum Diebstahl einer Wäschespinne und einer Feuerschale von einem frei zugänglichen Grundstück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg zu melden. Telefon: 02662-95580
