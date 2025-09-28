PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Entfeuchters in einem Mehrfamilienhaus

Montabaur (ots)

Am 28.09.2025 um 10:40 Uhr kam es in der Jupiterstraße in Montabaur zu einem Feuerwehr-Einsatz. In einem Mehrfamilienhaus geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Entfeuchter in Brand und verrußte die komplette Wohnung. Ein Mitbewohner des Hauses wurde leicht verletzt und begab sich vorsorglich zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der Gebäudeschaden beziffert sich auf die verrußten Räume der Wohnung und verbranntes Inventar. Da die Ursache für die Entzündung des Trockengeräts unbekannt ist, wurde dieses durch die Polizei sichergestellt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war noch das DRK mit einem Rettungswagen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei in Montabaur übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

