POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Westerburg (ots)

Am Freitag, 26. Sept. 2025, ereignete sich auf der L 288 (Umgehung Westerburg) im Einmündungsbereich zur L 300 (Abfahrt Guckheim) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Verkehrsunfallverursacher befuhr die L 288 aus Langendernbach kommend in Fahrtrichtung Langenhahn. An der Einmündung in Richtung L 300 beabsichtige er nach links in Richtung Guckheim/Westerburg abzubiegen. Nach ersten Ermittlungen hatte er sich nicht auf die Abbiegespur eingeordnet, sondern fuhr von dem durchgehenden Fahrstreifen aus direkt links in die Einmündung ein. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW, welcher die Umgehung Westerburg von Langenhahn aus kommend in Fahrtrichtung Langendernbach befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

