PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Gemünden (ots)

Gemünden. Am Freitag, dem 26.09.2025, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich auf der L302 zwischen Gemünden und Seck eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter LKW befuhr die L302 aus Richtung Gemünden kommend in Richtung Seck. In einer Linkskurve geriet der LKW auf die Gegenfahrbahn, so dass eine entgegenkommende PKW-Fahrerin, sowie eine nachfolgende Kradfahrerin abbremsen mussten. Hierbei fuhr die Kradfahrerin auf den PKW auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinter diesem sollen sich noch mehrere PKW befunden haben, deren Fahrzeugführer möglicherweise Angaben zum Unfall bzw. dem LKW machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 20:20

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

    Hundsangen (ots) - Am Donnerstag, den 25.09.2025 gegen 15:07 Uhr, kam es auf der B 8 zwischen den Ortslagen Wallmerod und Hundsangen in Höhe des Roßborner Hofes zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines PKW Seat geriet ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:28

    POL-PDMT: Schmuckdieb unterwegs

    Langenhahn (ots) - Am Mittwoch, den 24.09.2025, gegen 12.00 Uhr war in der Ortslage Langenhahn eine männliche Person unterwegs, welcher sich als Antiquitätenhändler ausgab und nach Schmuck fragte. In einem Fall schaute er sich den Schmuck an, gab diesen aber wieder zurück, weil dieser angeblich nicht hochwertig sei. Im Nachgang stellte man dann fest, dass doch zwei Ringe entwendet wurden. Bei der Person soll es sich um einen ca. 30 jährigen Mann handeln. Dieser soll ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:16

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

    Rennerod (ots) - Am heutigen Mittwoch, 24.09.25, gegen 06:53 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in Rennerod, Ortsteil Emmerichenhain, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand rangierte ein 40jähriger Fahrer eines LKW mit seinem Fahrzeug, um das Tankstellengelände zu verlassen. Dabei übersah er eine 54jährige Mitarbeiterin der Tankstelle, die im Rangierbereich des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren