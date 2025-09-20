Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Brand im neuen Wohn- & Geschäftshaus

Leichlingen (ots)

Gegen 8 Uhr wurde der Löschzug Stadtmitte zur Neukirchener Straße gerufen. Passanten meldeten eine Verrauchung am Neubau des Wohn- und Geschäftshauses.

Während der Erkundung wurde festgestellt, dass ein Gebäudeteil der Baustelle in den Obergeschossen teilweise stark verraucht war. Umgehend wurde die Alarmstufe erhöht und die Löschzüge Oberschmitte und Metzholz nachalarmiert.

In einer der noch unbewohnten neuen Wohnungen im 2. Obergeschoss kam es zu einem Brand, der allerdings bereits weitestgehend erloschen war. Durch die vorgehenden Atemschutztrupps konnten alle Bereiche kontrolliert werden. Anschließend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst war mit ca. 45 Einsatzkräften für 3 Stunden im Einsatz. Die Neukirchener Straße musste in der Zeit voll gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Leichlingen, übermittelt durch news aktuell