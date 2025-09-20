Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Dachstuhlbrand an Einfamilienhaus

Leichlingen (ots)

Gegen 15:50 Uhr kam es am gestrigen Freitag zu einem Dachstuhlbrand in der Ortschaft Kradenpuhl. Die Kreisleitstelle alarmierte umgehend alle vier Löschzüge, den Rettungsdienst und die Polizei zum Brandort.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Es brannte in der Dachkonstruktion eines Einfamilienhauses, das Feuer hatte sich bereits auf Teile der Fassade ausgeweitet. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigen erfolgt und eine weitere Brandausbreitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnten alle Bewohner ausserhalb des Gebäudes angetroffen werden. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.

Das Feuer wurde von mehreren Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz im Innenangriff und über die Drehleiter gelöscht. Um alle Glutnester komplett ablöschen zu können, mussten Teile der Solaranlage demontiert werden. Wie das Feuer entstanden ist, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. Vor Ort waren ca. 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Eingesetzte Kräfte:

- Löschzug 1 Stadtmitte - Löschzug 2 Oberschmitte - Löschzug 3 Metzholz - Löschzug 4 Witzhelden - Führungsgruppe - A-Dienst - Rettungsdienst - Polizei

Original-Content von: Feuerwehr Leichlingen, übermittelt durch news aktuell