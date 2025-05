Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Im Baumarkt beim Diebstahl erwischt

Kall (ots)

Am Mittwoch (21. Mai) kam es um 16.35 Uhr in einem Baumarkt in der Straße Siemensring in Kall zu einem Ladendiebstahl.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete zunächst vier verdächtige Personen, die sich auffällig im Markt aufhielten.

Bei den Personen handelte es sich um einen 49-Jährigen aus dem Kreis Düren sowie bislang drei unbekannte Frauen.

Der Mann schob einen Kinderwagen vor sich her, während die Gruppe gemeinsam durch die Gänge des Baumarktes ging. Nachdem sie den Mitarbeiter bemerkten, versuchte eine der Frauen, diesen gezielt abzulenken.

In der Zwischenzeit verließen zwei Frauen den Baumarkt, wenig später folgte auch die dritte Frau.

Der Mitarbeiter traf den Mann kurz darauf alleine im Baumarkt an.

Dieser war gerade dabei, zuvor in den Kinderwagen gelegte Waren wieder in die Regale zurückzulegen. Bei der Nachschau im Kinderwagen wurden mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge festgestellt:

Vier Akku-Winkelschleifer, drei Bohrmaschinen sowie vier Akkuschrauber im Gesamtwert eines höheren dreistelligen Eurobetrags.

Die drei Frauen konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Eine Anzeige bezüglich des Ladendiebstahls wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell