Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährliche Fahrweise auf der Strecke Ransbach-Baumbach - Großmaischeid: Polizei sucht Zeugen

Ransbach-Baumbach (ots)

Am 26.09.2025, gegen 09:15 Uhr, wurde der Polizei ein auffällig geführter schwarzer PKW der Marke Mercedes Benz im Bereich Ransbach-Baumbach gemeldet. Ein Zeuge beobachtete ein Fahrzeug, das in starken Schlangenlinien unterwegs war und mehrfach fast in den Gegenverkehr geriet. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug über Wittgert und Kausen bis nach Großmaischeid, wo das Fahrzeug schließlich angehalten werden konnte.

Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mercedes gefährdet wurden, sich bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell