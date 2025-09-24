PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250924-3-pdnms Rinderkadaver auf Acker entdeckt - Polizei ermittelt wegen illegaler Entsorgung und möglicher Tierquälerei in Nübbel

Nübbel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 16. September 2025 entdeckte ein Landwirt aus Nübbel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf einem seiner Felder den Kadaver eines teilvergrabenen Rindes, bei dem noch ein Huf aus dem Erdreich ragte.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Tier offenbar nach seinem Tod auf dem Feld vergraben. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte das Tier dort unrechtmäßig entsorgt haben.

Die Herkunft des Rindes konnte zwischenzeitlich geklärt werden. Es stammt nicht von dem, dem Fundort zuzuordnenden Hof, sondern wurde mutmaßlich entwendet. Wie das Tier ums Leben kam, ist derzeit Gegenstand laufender Untersuchungen.

Der Ermittlungsdienst für Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Veterinäramt des Kreises Rendsburg-Eckernförde eingeschaltet.

Im Raum stehen mehrere Straftatbestände - darunter die unerlaubte Entsorgung eines Tierkadavers und mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Weitere Delikte, insbesondere Tierquälerei, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wer hat in den ersten beiden Septemberwochen in Nübbel oder Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
