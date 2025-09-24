Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250924-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Montag, dem 22.09.25 wurde in der Zeit von 07.30 bis 13.30 Uhr ein auf dem Parkplatz des Fockbeker Rathauses abgestellter grauer Honda von einem unbekannten Pkw angefahren.

Der Honda wurde dabei an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Es dürfte sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern zu dem Unfall. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331208120.

