POL-PDMT: Hahnstätten. Mit Pkw kollidiert und geflüchtet

Montabaur (ots) - Am 28.09.2025 um 10:40 Uhr kam es in der Jupiterstraße in Montabaur zu einem Feuerwehr-Einsatz. In einem Mehrfamilienhaus geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Entfeuchter in Brand und verrußte die komplette Wohnung. Ein Mitbewohner des Hauses wurde leicht verletzt und begab sich vorsorglich zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der Gebäudeschaden beziffert sich auf die verrußten Räume der ...

