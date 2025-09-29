PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mudershausen. Einbruch in Vereinsheim

Mudershausen (ots)

Wie erst am gestrigen Sonntag bekannt wurde, kam es am 21. September um kurz nach 4 Uhr zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Hundesportvereins an der Bundesstraße 274. Die Aufnahme einer Wildkamera zeigt zum Tatzeitpunkt zwei vermummte Personen, die die Tür zu einem Lagerraum aufbrechen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen lediglich Erste-Hilfe-Material.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 09:50

    POL-PDMT: Mudershausen. Betrunken in Leitplanke gefahren und geflüchtet

    Mudershausen (ots) - Die Besatzung eines Rettungswagens informierte die Polizeiinspektion Die am Sonntag gegen 04:20 Uhr darüber, dass ihnen auf der Bundesstraße 274 zwischen Zollhaus und Allendorf zunächst ein stark beschädigter Pkw entgegengekommen sei und man kurz darauf auf der Strecke eine frischen Unfallschaden an einer Schutzplanke festgestellt habe. Die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 08:46

    POL-PDMT: Diez. Zündschlüssel steckte - Pkw entwendet

    Diez (ots) - Am Freitag, den 26. September, wurde zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr in der Wilhelmstraße ein Auslieferungsfahrzeug eines Schnellrestaurants, ein roter Pkw Hyundai, entwendet. Der Angestellte des Restaurants hatte den Pkw zuvor unverschlossen abgestellt und den Zündschlüssel im Schloss stecken lassen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, erbeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 08:39

    POL-PDMT: Hahnstätten. Mit Pkw kollidiert und geflüchtet

    Hahnstätten (ots) - Am Samstag, den 26. September, wurde zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr ein in der Hohenfelsbachstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw der Marke Mini durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren