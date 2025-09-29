Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mudershausen. Betrunken in Leitplanke gefahren und geflüchtet

Mudershausen (ots)

Die Besatzung eines Rettungswagens informierte die Polizeiinspektion Die am Sonntag gegen 04:20 Uhr darüber, dass ihnen auf der Bundesstraße 274 zwischen Zollhaus und Allendorf zunächst ein stark beschädigter Pkw entgegengekommen sei und man kurz darauf auf der Strecke eine frischen Unfallschaden an einer Schutzplanke festgestellt habe. Die Beamten der Polizeiinspektion Diez begaben sich zunächst zur Unfallstelle, wo man einige Fahrzeugteile sowie Lackanhaftungen des unfallverursachenden Fahrzeugs sichern konnte. Im Anschluss wurde sich auf die Suche nach dem Fahrzeug gemacht, welches letztlich in Katzenelnbogen nahe der Realschule ausfindig gemacht werden konnte. Der Fahrer, ein 22-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Nastätten, saß zu diesem Zeitpunkt schlafend auf dem Fahrersitz. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen uns sein Führerschein sichergestellt wurde.

