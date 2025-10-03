PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betriebsgebäude von Einbrechern heimgesucht

Worbis (ots)

Am Stadion drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in das dortige Heizhaus ein. Im Inneren des Gebäudes suchten die Täter nach Wertgegenständen und Bargeld. Letztes erbeuteten die Einbrecher in unbekannter Höhe.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld suchten und sicherten vor Ort Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat und den Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0258090

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

