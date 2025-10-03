Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Handscanner und Bildschirm von Einkaufswagen demontiert
Niedersachswerfen (ots)
Derzeit Unbekannte demontierten Im Steinfeld von einem interaktiven Einkaufswagen einen Bildschirm sowie einen Handscanner. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag 02.24 Uhr. Das Beutegut hatte einen Wert von mehreren tausend Euro.
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0258133
