Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handscanner und Bildschirm von Einkaufswagen demontiert

Niedersachswerfen (ots)

Derzeit Unbekannte demontierten Im Steinfeld von einem interaktiven Einkaufswagen einen Bildschirm sowie einen Handscanner. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag 02.24 Uhr. Das Beutegut hatte einen Wert von mehreren tausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0258133

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren