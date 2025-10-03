Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Rüben geklaut und erwischt
Heringen (ots)
Auf einem Feld zwischen Uthleben und Heringen beobachtete ein Berechtigter, wie Unbekannte mehrere Rüben ohne dessen Zustimmung ernteten. Als der Geschädigte die Diebe ansprach beleidigte sie diese mit unflätigen Betitlungen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell