LPI-NDH: Rüben geklaut und erwischt

Kirchohmfeld (ots) - In einem Garten kam es am Freitag gegen 06.30 Uhr zu dem Brand einer Hecke sowie eines Baumstumpfes nahe einer Gartenhütte. Ein Ausbreiten auf die Behausung konnte verhindert werden. Wie es zum Brand kam gilt es nun zu ermitteln. Verletzte gab es im Zusammenhang mir dem Feuer gab es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

